شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يبدؤون مشوار استعادة سيادة بلادهم ببرلمان جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت العملية الانتخابية في لبنان بفوز ساحق لحزب «القوات اللبنانية» وحلفائه من السياديين في وجه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسي في لبنان عنوانها استعادة سيادة لبنان، ورفع الاحتلال الإيراني عن لبنان. وفي قراءة أولى للنتائج، فقد بلغ حجم كتلة القوات اللبنانية 20 نائباً، والتيار الوطني الحر 18 نائباً، والحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط)، 9 نواب، وقوائم المجتمع المدني 15 نائبا. فيما حصلت حركة أمل 15 نائباً، و«حزب الله» على 13 نائباً.

أما حزب الكتائب فحصد 5 مقاعد، وحزب الطاشناق (أرمن) 3 مقاعد، وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لها نائبان، فضلا عن عدد من النواب المستقلين غير المنتمين إلى كتل نيابية. وبهذا يكون «حزب الله» وحلفاؤه الأساسيون - حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» وتيار المردة - قد نالوا نحو 48 مقعدا. ويبقى عدد قليل جداً من النواب المستقلين يمكن أن يكونوا على اتفاق مع «حزب الله»، كنائب الضنية جهاد الصمد، ونائبي جمعية المشاريع، دون ضمان أن يبقوا حلفاء، وبالتالي حسمت خسارة «حزب الله» للأكثرية التي فاز بها عام 2018 والتي تجاوزت 72 نائباً.

ثلاث كتل

في المقابل، يمكن أن تتشكل ثلاث كتل كبيرة ضمن المجلس النيابي اللبناني، تحمل مشروعاً واضحاً في مواجهة المافيا و«حزب الله» وسلاحه، وهي كتلة المجتمع المدني لديها 15 نائبا

وكتلة نواب المعارضة والمستقلين؛ أي حزب الكتائب وحركة الاستقلال وشخصيات مستقلة، كالنائب نعمة أفرام وجان طالوزيان، والتي يمكن أن تتجاوز 10 نواب.

كتلة نواب القوات اللبنانية مع حليفيها أشرف ريفي وفؤاد السنيورة، التي تبلغ أكثر من 30 نائبا.

وتبقى كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي بـ9 نواب، وهي أيضاً معارضة شرسة لـ«حزب الله»، ولكن لديها علاقات واتفاقات مع حليف الحزب، رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

خروج شخصياتوشهد المجلس النيابي خروج شخصيات معروفة وعريقة بالعمل السياسي اللبناني، ومعظمها موالية لنظام الأسد وحزب الله وزعامات عائلية تاريخية كانت متجذرة في الحياة السياسية، بفعل هذه الانتخابات أو بفعل العزوف عنها. فقد خسر طلال أرسلان، وهو من الزعامات الدرزية التاريخية، مقعده، ومثله فيصل عمر كرامي، نجل رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي، وهو سليل عائلة سياسية تاريخية عريقة، بالإضافة لنائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، أسعد حردان، الذي لم يفارق الحياة البرلمانية منذ 1992.

وخسر بالعزوف الرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى الوجه الثابت من عام 2005 النائبة بهية الحريري. ودخل إلى مجلس النواب الجديد 8 سيدات، هن: عناية عز الدين «حركة أمل»، ندى البستاني «التيار الوطني الحر»، نجاة خطار عون، حليمة القعقور وبولا يعقوبيان وسينتيا زرازير «مجتمع مدني»، وستريدا جعجع وغادة أيوب «القوات اللبنانية».

فراس حمدان

وفي خطوة لها رمزيتها، فاز في البرلمان الجديد فراس حمدان أمام مرشح رئيس مجلس النواب، نبيه بري، المصرفي مروان خير الدين، في الجنوب، وكان حمدان أصيب إصابة خطيرة في قلبه من قبل شرطة مجلس النواب في أثناء التحركات الشعبية، التي شهدها لبنان، فيما سيعود إليهم اليوم نائباً.

الوطنيون الأحرار وفي سياق متصل، رد حزب الوطنيين الأحرار على تصريح النائب محمد رعد بأن «أقل ما يقال عن تصريح النائب محمد رعد، على إثر انتهاء العملية الانتخابية، هو أنه تهديد واضح صادر عن سلاح غير شرعي لكل من يسمح لنفسه المطالبة بسيادة الوطن، والتأكيد على حياده وحصر حق الدفاع عنه بالجيش والقوى الأمنية على اختلافها».

واستغرب الحزب في بيان «أشد الاستغراب اتهامات النائب رعد بالتخوين لمجرد مطالبة الأحزاب السيادية حصر قرار الحرب والسلم مع السلطات اللبنانية دون سواها، ما يفيد أن حزب الله لا يريد، كالسابق، البحث بما يسمى الاستراتيجية الدفاعية، ويتمسك بالمحافظة على دويلته التي هي نقيض الدولة اللبنانية».

ولفت إلى أن «اتهام النائب رعد الأحزاب السيادية بالعمل لحرب أهلية لمجرد مطالبتها بحصر السلاح بيد القوى النظامية اللبنانية، يشكل دليلاً آخر على قرار حزب الله بعدم وضع سلاحه بتصرف الجيش اللبناني وإصراره على استعمال سلاحه غير الشرعي لأهداف وأغراض، أغلب الوقت، لا صلة لها بالمصلحة الوطنية اللبنانية».

أضاف: «على كل حال، إن حزب الوطنيين الأحرار بتحالفه الكامل مع حزب القوات اللبنانية ومع كل الأحزاب أو كل فرد يؤمن بذات المبادئ الوطنية، وكل من يعمل لإرساء سيادة لبنان واستقلاله التام واستقلالية القضاء والاقتصاد الحر، يرفض مجمل كلام النائب محمد رعد، ويذكره أن من يروّج لحرب أهلية هو من نفذ عملية السابع من أيار في العاصمة وفي الجبل».

برلمان لبنان الجديد 128 نائبا

القوات اللبنانية وحلفاؤها 37 نائباً

أمل وحزب الله 32 نائباً

التيار العوني 21 نائبا

مجتمع مدني 15 نائبا

التقدمي «جنبلاط» 9 نواب

الكتائب اللبنانية 5 نواب

مستقلون 5 نواب

التنظيم الشعبي الناصري نائب

تيار المردة نائبان

الجماعة الإسلامية نائب