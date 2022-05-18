اليوم.. القوى العاملة تبت في التظلم على نتائج الانتخابات العمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، في البت في التظلم من نتائج الانتخابات العمالية للمرحلة الأولى التي جرت على مدار يومين 16 و 17 مايو الجاري، من أصحاب الشأن، تمهيدا لإيداع الأوراق، غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

جاء ذلك عقب إعلان الوزارة، بدء إعلان نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بتظلم يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية والتي تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.