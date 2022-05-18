مشادة في الجو.. تفاصيل أزمة بين موظف وراكبة داخل طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تبحث ملابسات واقعة انتشار فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، شهد نشوب مشادة كلامية بين راكبة إفريقية الجنسية، وموظف بالشركة على إحدى الطائرات المتجهة إلى العاصمة الغانية أكرا.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه تم استدعاء موظف من المحطة قبل إقلاع الطائرة بسبب قيام الراكبة بالجلوس على مقعد غير المخصص لها على متن الطائرة، وفور صعود الموظف للطائرة فوجئ بالراكبة تحاول إثارة مشكلة معه.

وتابعت المصادر: "الموظف تكلم معها بكل احترام وفقا لقواعد الطيران، والفيديو تم تصويره بواسطة راكب آخر، وتم بثه علي جروبات خاصة بالطيران والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداولته مواقع إخبارية".