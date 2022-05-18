21 ثانية وحشية.. مصدر: نفحص فيديو "سيدة الشومة"-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق واقعة تعدي بالضرب من قبل رجل على سيدة.

وبحسب متداولو الفيديو؛ فإن الشخص الذي يقوم بالتعدي هو زوج المعتدي عليها؛ وأكدوا أن الواقعة لم تكن الأولى حيث أن الزوج.

ووثق الفيديو الذي تحفظ الخليج 365 على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- الذي كانت مدته 21 ثانية لحظة تعدي الرجل بطريقة وحشية على سيدة مستخدما عصا خشبية "شومة" بينما حاولت السيدة تفادي الضربات دون جدوى.

وأضاف المصدر أنه جاري تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو والوقوف على ملابسات الواقعة.

وذكر متداولو البوست أن الفيديو لسيدة وزوجها، وأكدوا أن السيدة تتعرض للضرب المبرح والاعتداء الوحشي من قبل زوجها بشكل متكرر.