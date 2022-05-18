شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعية ودقة واحترام للقانون.. أهم بنود "ضوابط نشر أخبار الجريمة" الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات:



= الاعتدال والحياد والموضوعية:

1- التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم

2- مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه

3- العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة

4- عدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية



ضوابط نشر أخبار الجريمة

= عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي:

1- عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو السوشيال ميديا

2- الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات

3- التحقق من دقة الخبر قبل نشره

4- إجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر

5- الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث





= الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء:

1- الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان

2- يُفضَّل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية

3- التنوع في المصادر وعدم تكرارها



ضوابط نشر أخبار الجريمة





= المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي:

1- العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي)

2- يجب عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي

وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء

وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم







ضوابط نشر أخبار الجريمة

=مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات:

1- الهدف الأساسي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها

2-العمل على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكًا مخالفًا للقانون وليس تحقيق نِسب المشاهدة أو زيادة التفاعل أو المبيعات

3- تفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة

4- إدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا هامًا في الحد من انتشار الجريمة

5- اتخاذ النشر عن الجريمة فرصة للتبصير بعواقب ارتكابها على الفرد ومحيطه الاجتماعي والتحذير من مخالفة التشريعات والتأكيد على احترام دولة القانون.





= عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية:

1- عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو صور الجثث

2- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية، فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الاطلاع عليه

3- يجب أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى



ضوابط نشر أخبار الجريمة

• الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد

1- توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية

2- يحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش

• الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي:

1- توخي الحذر عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية

=احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم:

1- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل سواء كان متهمًا أو من الشهود عليها، أو كان من ضحاياها

2- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته

3- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك

في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه

=عدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه:

1- عدم نشر خطاب الكراهية أو ما يشجع عليه

2- يقصد بخطاب الكراهية كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تميزًا أو إساءة أو إهانة لفرد

على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد، على أي أساس مما تًقدَّم



ضوابط نشر أخبار الجريمة





=تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم:

1- يُراعى مناقشة الجرائم بعمق للبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها

2- التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج

3- الابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون أو التركيز على جوانب محددة بقصد التضليل أو الإساءة

4- التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة، وإبراز القصص الإيجابية





=عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة:

1- يُراعى نشر أو بث قدر متوازن عن طرق ارتكاب الجرائم

2- إدراك أن نشر تفاصيل بأكثر مما يلزم قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الإجرامي وتكراره، وقد يُسهّل في بعض الأحيان ارتكاب جرائم مماثلة.

3- عدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة

4- عدم إعطاء صورة بطولية عن المتهمين أو المدانين أو المبالغة في قدراتهم أو إسباغ أوصاف عليهم من شأنها إثارة الإعجاب بهم دون تحقيق التوازن المطلوب





=عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات:

1- يحظر استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات

2- متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة عن الموضوع المنشور

3- إيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين

4- متابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع.

5- عدم بث تفاصيل يمكن أن تتسبب في التأثير على العدالة أو عرقلتها سواء من واقع التحقيقات أو ما يتم تداوله في جلسات المحاكمة أو من خارجها، ويكون له صلة بموضوع التحقيق أو الجريمة

=الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين:

1- على وسائل الإعلام اختيار الوقت المناسب لعرض أخبار الجريمة

2- اختيار اللغة المناسبة عند النشر أو البث

3- الابتعاد عن العناوين التي لا تُعبّر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل أو المبيعات

4- عدم نشر عناوين جنسية أو طائفية

5- يجب أن تكون العناوين، معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر





ا =لالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي:

1- مع عدم الإخلال بكود "ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي"، يجب الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج أو المعلومات المتصلة بالأمن القومي للبلاد، أو التحقيقات المرتبطة بأي منها

=الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر:

1- الالتزام الكامل بما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق

2- الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية

3- يجب التفاعل والتعاطي الإيجابي مع ما ورد بالبندين السابقين





=احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم:

1- مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة

2- يجب عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة

3- يحظر نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم

4- يجب التعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم





=توقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث:

1- يجب الإدراك الواعي والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والإلحاح في نشر نوع معين

من الجرائم، أو لمنطقة جغرافية محددة، أو بشكل يتضمن مبالغة أو تهويلًا قد تضر بسمعة البلاد

2- يجب الأخذ في الاعتبار تأثُّر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والأحداث

3- يجب عدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه

=دعم جهود أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون:

1- دعم ومساندة جهود أجهزة الشرطة ورجال السلطة العامة والتحقيقات في مكافحة الجريمة، وتعزيز الصورة الإيجابية والدور المهم والتضحيات المقدمة منهم

2- يجب تجنُّب النشر الذي قد يؤدي لفقدان الثقة في سيادة القانون أو أجهزة القضاء والتحقيق

أو التشكيك في الأحكام القضائية أو في دور سلطات ومؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الجريمة

• الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة:

1- يجب الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مغامرة أو مخاطر كبيرة

2- يجب عدم نشر الأفعال الضارة التي قد تسبب عند تقليدها من عموم الجمهور أضرارًا جسدية

أو نفسية بالغة

3- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر، فيجب وضع التحذيرات اللازمة قبل إتاحة الاطلاع أو المشاهدة

• تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم:

1- اختيار الأطقم العاملة في مجال تغطية الجرائم بكثير من العناية والدقة

2- التأكد من تمتع هذه الأطقم بالتأهيل اللازم والتدريب المستمر