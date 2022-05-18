شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز ترحيل الإجازات السنوية لموظفي الجهاز الإداري؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية، الإجازات الاعتيادية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وشروط الحصول على الإجازة الاعتيادية.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".

وذكر أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.