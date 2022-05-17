شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك» ترفع درجة التأهب بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز حالة تأهب في المدينة بسبب كوفيد19- إلى "المستوى العالي " اليوم الثلاثاء بسبب الارتفاع الأخير في عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن ذلك التغير في حالة التأهب يأتي مع الزيادة المطردة في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات لتلقي العلاج في المدينة بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين ومع تزايد أعداد الذين يثبت إصابتهم بالفيروس بين سكان نيويورك.

ويأتي رفع حالة التأهب أيضا بعد يوم من إعلان آدامز أن المدينة ستوزع 16 مليون مجموعة اختبار إضافية في المنازل خلال الشهر المقبل وبعد أن أصدر الدكتور الدكتور أشوين فاسان مفوض الصحة بالمدينة بيان مكتوب اليوم نصيحة يوصي بها سكان نيويورك باستخدام الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.