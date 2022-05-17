شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إنفاق طارئ بـ28 مليون دولار لمعالجة نقص حليب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في الولايات المتحدة عن قانون إنفاق طارئ بقيمة 28 مليون دولار يوم الثلاثاء لمعالجة النقص في حليب الأطفال.

وقالت النائبة روزا ديلاورو ، الرئيسة الديمقراطية للجنة المخصصات بمجلس النواب ، إن مشروع القانون سيساعد إدارة الغذاء والدواء على اتخاذ خطوات مهمة لاستعادة إمدادات حليب الأطفال بطريقة آمنة ومأمونة.

وأكد المشرعون إن التمويل سيزيد من موظفي إدارة الغذاء والدواء الذين يركزون على عمليات التفتيش، ومنع المنتجات الاحتيالية من الوصول إلى أرفف المتاجر والحصول على بيانات أفضل عن السوق.

وينبع النقص من استدعاء إحدى شركات الحليب التي تنتج الغالبية العظمى من إمدادات الحليب الصناعي في الولايات المتحدة، لذا فقد أثر سحبها على شريحة كبيرة من السوق، وتوصل المنظمون الفيدراليون إلى اتفاق هذا الأسبوع للسماح للشركة بإعادة تشغيل مصنع ميشيغان، لكن الشركة أوضحت إن الأمر سيستغرق ثمانية إلى عشرة أسابيع قبل أن تبدأ المنتجات الجديدة في الوصول إلى المتاجر.