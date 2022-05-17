موسكو وكييف تعلقان مفاوضات السلام بينهما

كييف: علقت أوكرانيا وروسيا مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في الوقت الراهن.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على التليفزيون الرسمي لبلاده إنه لا يمكن تحقيق تقديم في المحادثات إذا لم تعترف روسيا بالوضع على الأرض.

وكانت روسيا قد قامت بغزو أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط)، قائلة إنها تسعى إلى "القضاء على النازية" في أوكرانيا، وهو ما أثار دهشة المجتمع الدولي. وتعرضت موسكو لسلسلة من النكسات في عمليتها العسكرية.

وقال بودولياك "إنهم يعيشون حتى اليوم في عالم يفترض أن به نازية أوكرانية"، مضيفاً أنه لا توجد سوى "نازية روسية".

وأكد أنه لا يمكن مناقشة وقف إطلاق النار إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية، مع التحرير الكامل لكل الأراضي المحتلة.

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق انتهاء المحادثات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين "لا، المفاوضات ليست مستمرة. فأوكرانيا انسحبت عملياَ من العملية التفاوضية". وأكد أنه لا توجد مفاوضات حالياَ "بأي شكل من الأشكال" مع كييف.