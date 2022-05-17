موجة غبار كثيفة تضرب الرياض... شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية

موجة غبار كثيفة تضرب الرياض (أ ف ب).

ضربت موجة غبار كثيفة، العاصمة السعودية (الرياض) في وقت مبكر، اليوم (الثلاثاء)، تسببت في شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية.

ويشير أحدث المؤشرات الجوية إلى التدني الكبير في مدى الرؤية الأفقية في أجزاءٍ واسعة من المملكة؛ نتيجة تعمُق موجة الغبار الكثيف في أجواء المملكة.

وحسب آخر القراءات الجوية، يسجل مختلف مراكز القراءات في المنطقتيْن الشرقية والوسطى رؤية أفقية متدنية بشكلٍ لافت، وصلت إلى ما دون الـ500 متر في الدمام والجبيل ومدينة الرياض، فيما انخفضت لما دون 300 متر في الأحساء.

ويتوقع «طقس العرب»، استمرار تأثر هذه المناطق من المملكة بالأجواء المغبرة خلال الساعات القليلة المقبلة؛ ما يستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

بدوره، واصل المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاته حول استمرار تأثر أجواء المملكة بـ«العاصفة الترابية»، فيما تفاعل الدفاع المدني، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر.