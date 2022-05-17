اعتقال 'عربية الجنسية' لقيامها بالسرقة شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، عن اعتقال متهمة "عربية الجنسية" لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية شرقي بغداد.



وقالت الوكالة في بيان، "تمكنت دوريات نجدة الصمود من القبض على سارقة ضمن سوق الكيارة جاء ذلك خلال استنجاد طالب نجدة بالدورية مخبرآ بقيام امرأة (عربية الجنسية) بسرقته مصوغات ذهبية تقدر (٤ ملايين دينار) ولاذت بالفرار ضمن المنطقة المذكورة اعلاه".

وأضاف البيان "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل امر الدورية وبدلالة طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض عليها بعد مطاردتها داخل الازقة"، موضحاً أنه "لدى استنطاقها اعترفت بقيامها بالسرقة".