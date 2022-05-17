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تسجيل هزة أرضية بقوة 3،6 درجة في العمارة

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3،6 درجة في العمارة بمحافظة ميسان.

وقالت وزارة النقل في بيان، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 أيار 2022 شمل شرق العمارة".

 

وأضاف البيان أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:01:58 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة حيث تبعد (26) كم شمال شرق العمارة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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