بلاسخارت أمام مجلس الأمن: التصحر في العراق مصدر قلق

وأكدت بلاسخارت إنه "ما تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة"

وأضافت "العراقيون بانتظار إحراز تقدم من الطبقة السياسية التي تنشغل بمعارك السلطة"، معتبرة أن "الانقسامات في كردستان لقد تعمقت مما أثر سلباً على سكان الإقليم".



ولفتت بلاسخارت الى أن "دول الجوار تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه"، مؤكداً أن "دبلوماسية الصواريخ أفعال متهورة".