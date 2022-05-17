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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإليزيه: ماكرون عبر لبينيت عن "قلقه" إزاء خطط الاستيطان في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022
متابعات
قال قصر الإليزيه، في بيان، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن ماكرون أبلغ بينيت قلقه إزاء تصريحات إسرائيل المتعلقة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
كما أكد ماكرون في الاتصال عزمه إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، المعروف باسم ”خطة العمل الشاملة المشتركة“.