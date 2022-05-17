الإليزيه: ماكرون عبر لبينيت عن "قلقه" إزاء خطط الاستيطان في الضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

قال قصر الإليزيه، في بيان، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن ماكرون أبلغ بينيت قلقه إزاء تصريحات إسرائيل المتعلقة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

