شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تقدم درع تكريم الشهيدة شيرين أبو عاقلة للسفير الفلسطينى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجدى سخى القائم بأعمال نقابة المحامين درع تكريم الشهيدة شيرين أبو عاقلة من النقابة للسفير دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة.

قال دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة إن بلاده وضعت ملف الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ودمها لن يذهب هدرا، متابعا أنه تم إطلاق يوما عالميا للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، فشيرين أبو عاقلة دخلت كل بيت ونقلت الحقيقة بالكامل لكن رصاصة القناص الإسرائيلى قتلتها.

وتابع خلال كلمتها: إن فلسطين من حق شعبها وستظل أرض فلسطينية فبلاده ستستمر على درب الشهداء وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتجدد العهد والوعد بأنها سوف تتمسك بالعودة إلى فلسطين فلديها 7 ملايين نازح فى كل دول العالم.

وأضاف أنه لا يلتقى فى نقابة الصحفيين فقط لتأبين الشهيدة شيرين أبو عاقلة، فقرارات النقابة بإطلاق اسم الشهيدة على إحدى فروع الجائزة سيظل محفورا بوجدان كل الشعب الفلسطينى.