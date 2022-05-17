شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات.. أبرزها حملات لتوعية المزارعين ومعارض لتجهيز العرائس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانات مراكز ديروط والبدراي، قوافل تعليمية متميزة لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان، تضم نخبة كبيرة من أساتذة المواد الدراسية لتقديم شرح وافي في المراجعات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي في جميع الموادي بنادي المعلمين وقاعة الملكة، من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 3 عصرا، يأتي ذلك بمشاركة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بحضور كوكبة من مستشاري المواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

وفي محافظة الفيوم

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة تحت عنوان "قمح بلادي"، وذلك لطرق أبواب المزراعين للتحفيز والتوعية بأهمية توريد محصول القمح للدولة، حيث شكلت أمانة الحزب فريق متنقل من شباب الأمانة، لطرق أبواب المزراعين والنزول إلي حقولهم وتحفيزهم علي توريد محصول القمح، وشرح لماذا يتم توريد القمح للدولة وعدم الانسياق خلف تجار السوق السوداء، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة ثان طنطا، أولي امسياته لصالون الثقافي، الذي سيتوالي شهرياً، وضمت الأمسية تأبين الشاعر الراحل محمد الجندي في حضور اسرته، حيث أن الامانة ترعي التميز وتحتضن الابداع والمواهب اينما كانت، جاء ذلك الصالون بحضور نخبة من الادباء والشعراء من المحافظة.

وفي محافظة الجيزة

وزعت أمانة قسم الطالبية، الكمامات الطبية علي طلبة الشهادة الإعدادية، حيث قامت أمانة القسم بمشاركة شباب الحزب، بتوزيع الكمامات علي طلاب مجمع المدراس بالكوم الأخضر قبل دخولهم الامتحان، وفي إطار أخر، نظمت أمانة قسم الجيزة، رحلة للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم، والقيام بيوم ترفيهي وثقافي للمواطنين وأعضاء الحزب، وفي سياق أخر، كثفت أمانات مراكز الحوامدية والطالبية، من إقامة المراجعات النهائية لطلبة الشهادات الإعدادية والثانوية بالمجان، ومن جانبه، تعاقدت أمانة الوراق، طبياً مع مركز السيدة العذراء والانبا مكاري التخصصي، وكذا وحدة غسيل الكلي الخاصة بالمركز.

وفي محافظة الإسماعيلية

نظمت أمانة مركز فايد، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية السعيدية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة الغردقة، معرضاً لتجهيز العرائس، بخصومات تصل إلي 50 %، ويضم المعرض عدد كبير من المنتجات، ومنها مستلزمات الأسرة والعرائس والمطبخ والبطاطين، وشهد المعرض في أول أيامه إقبال كبيراً من جانب سيدات المدينة، للاستفادة من تخفيضات المعرض، كما توفير الخدمات للمواطنين لتخفيف العبء عنهم حيث جري تنفيذ المعرض لمدة يوم واحد لبيع المفروشات والبطاطين والملابس الحريمي والأحذية والشنط الجلدية والادوات المنزلية ومستلزمات المطبخ.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.