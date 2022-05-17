شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى: نقابة الصحفيين تحمل رسالتها بجدارة وتعبر عن دور مصر الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دياب اللوح السفير الفلسطينى فى مصر إن نقابة الصحفيين المصريين تواصل حمل الرسالة بجدارة واستحقاق وتعبر عن دور مصر الريادى فتحية إجلال وتقدير لكم فى هذه النقابة العريقة.

وتابع خلال كلمته بحفل تأبين الصحفية شيرين أبو عاقلة بنقابة الصحفيين إن الشهيدة تجسد باقتدار الدور القوى للمرأة الفلسطينية والعربية فطوبى لكل نساء فلسطين، مؤكدا أن الإجماع على مهنة الشهيدة وتميزها كمدافعة عن الحق والحقيقة تفضح جرائم الاحتلال وكانت باستشهادها تقدم الهوية الفلسطينية الجامعة وتؤكد العمق العربى لشعبها وتعيد طرح الموضوع الفلسطينى ملتهبا، وتلحق العار للكيان الإسرائيلى وتضع شعبها على طريق النصر والحرية.

وأضاف أن الشعب المصرى كان مدركا ومنحازا ووفيا ومقدرا لدور شيرين لمكانة الإعلام والإعلاميين فشيرين أيقونة يكرم باستشهاد ابنته كل فرسان الإعلاميين فلم تكن الأولى بل أضيفت لأكثر من ألف شهيد فلسطينى منذ النكبة فاستشهدت بجنين الأبد، فعاشت القدس مع جنازتها يوما من أيام عروبتها.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين إن النقابة لم تتراجع فى أى عهد عن دعم القضية الفلسطينية ونعيد التأكيد على حظر كل أنواع التطبيع مع الكيان الإسرائيلى.

وتابع خلال كلمته بحفل تأبين الصحفية شيرين أبو عاقلة أنه يعد الصحفيين بأن من سيتجرأ على التطبيع عليه أن يبقى مصيره.

وأعلن النقيب تدشين جائزة باسم الشهيدة لشئون تغطية فلسطين ليكون فرعا جديدا مع جائزة الشهيد بالإضافة إلى الحفاظ على جرافيتي الشهداء على مدخل النقابة وسيتم إضافة ركن يتم وضع كل صور الشهداء به.

وأشار أن النقابة فتحت تبرع لفلسطين لدعم مقاضاة دولة الاحتلال فى كل المحافل الدولية والجنائية، وإنضمام النقابة لكل الإجراءات الدولية من أجل مقاضاة هذا المحتل لأن القانون الدولى يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.