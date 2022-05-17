شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الصحفيين على مقر النقابة للمشاركة فى تأبين شيرين أبو عاقلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل، توافد عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين بمقر النقابة بوسط القاهرة للمشاركة فى حفل تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التى استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء ممارسة عملها.

ومن المقرر أن يبدأ حفل التأبين فى السابعة مساءً بعد دعوة مجلس النقابة جموع الصحفيين للمشاركة فيه اليوم، كما شهدت النقابة تواجد كبير لصور الشهيدة والعلم الفلسطينى.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد تقدم تعازيه باسم جموع الصحفيين المصريين لأهلها وأصدقائها وزملائنا الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شهيدة الصحافة، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة فى حق الصحفيين وخصوصا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.