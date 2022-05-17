وزير الداخلية فرنسي يطالب بإجراءات قانونية ضد مدينة سمحت بارتداء البوركيني

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا لسماحها للنساء المسلمات بارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة.

وكتب دارمانان على موقع تويتر اليوم الثلاثاء أنه وجه المسؤول المحلي بالتوجه إلى القضاء لمحاولة إلغاء القرار.

واتهم دارمانان اريك بيولي، عمدة مدينة جرونوبل الذي ينتمي إلى حزب الخضر بالقيام باستفزاز غير مقبول يتنافي مع القيم الفرنسية.

وكان مجلس مدينة جرونوبل صوت أمس الاثنين على تعديل قواعد حمامات السباحة والسماح بالبوركيني الذي يغطي الجسم كله ما عدا الوجه.