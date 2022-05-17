تحقيقات الجرائم تلاحق الحرب الروسية الأوكرانية

ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه أرسل فريقًا من 42 محققًا وخبيرًا في الطب الشرعي وموظفي دعم إلى أوكرانيا كجزء من تحقيق في جرائم حرب مشتبه بها خلال الغزو الروسي، حيث يُعتقد أن عدة آلاف من المدنيين قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير ومن المستحيل التحقق من الأرقام الدقيقة، وتم الإبلاغ بانتظام عن حوادث الإعدام بإجراءات موجزة واستخدام القنابل العنقودية من قبل القوات الروسية.

فيما توصل محللو الحرب إلى أن كلا الجانبين يدعي الانتصارات، خاصة بعد خروج الأوكرانيين من آخر معقل لهم في ماريوبول الأمر الذي وصفته روسيا بأنه عملية استسلام جماعي. بينما تجنب الأوكرانيون استخدام هذه الكلمة - وقالوا إن الحامية أكملت مهمتها، وأنهم كانوا يعملون على سحب المقاتلين المتبقين.

جمع الأدلة

ولتصنيف الهجمات على أنها جرائم ضد الإنسانية، يجب أن تكون جزءًا مما تسميه المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، «هجومًا واسع النطاق أو منهجيًا موجهًا ضد أي سكان مدنيين».

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن الفريق «سيعزز بشكل كبير تأثير إجراءات الطب الشرعي والتحقيق على الأرض». مضيفا أن الفريق سيعمل على تحسين عملية جمع شهادات الشهود، وتحديد مواد الطب الشرعي والمساعدة في ضمان «جمع الأدلة بطريقة تعزز قبولها في الإجراءات المستقبلية» في المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرًا لها.

مصنع الصلب

فيما غادر مئات المقاتلين الأوكرانيين، بما في ذلك الرجال الجرحى الذين نُقلوا على نقالات، مصنع الصلب الضخم في ماريوبول حيث صعدوا إلى موقف أخير عنيد وسلموا أنفسهم إلى الأيدي الروسية، مما يشير إلى بداية نهاية الحرب.

وقال مسؤولون من الجانبين إن أكثر من 260 مقاتلا غادروا يوم الإثنين مصنع آزوفستال -آخر معقل لهم في ماريوبول- وتم نقلهم إلى بلدتين يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من موسكو.

أكبر انتصار

وكان سقوط آزوفستال علامة على الاستيلاء الكامل على ماريوبول، وهو معلم مهم في واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب. ستمنح روسيا أكبر انتصار لها حتى الآن بعد نكسات متعددة - عسكرية ودبلوماسية. وتكبد قواتها خسائر فادحة، كما أن الرئيس فلاديمير بوتين أصبح معزولا دوليا بشكل متزايد، حيث أعلنت فنلندا والسويد في الأيام الأخيرة أنهما تعتزمان الانضمام إلى الناتو، وهي ضربة كبيرة للزعيم الروسي.

ومن شأن إنهاء عملية الاستيلاء على ماريوبول أن يمنح روسيا جسرًا بريًا غير منقطع يصل إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، كما سيحرم أوكرانيا من ميناء حيوي. ويمكن أن يحرر القوات الروسية للقتال في أماكن أخرى في قلب المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا.

لكن أوكرانيا سعت إلى تحويل الإخلاء إلى رمز من جانبها أيضًا، مسلطة الضوء على الدور الذي لعبه مقاتلو آزوفستال في رفع الروح المعنوية الأوكرانية وتقييد القوات الروسية التي لا يمكن نشرها في أي مكان آخر.

الحاجة إلى أبطال

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إعلانه أن القوات بدأت في مغادرة الطاحونة التي تعرضت للقصف بلا هوادة وحفرتها من الأنفاق والمخابئ، إنه مبدأنا، أوكرانيا بحاجة إلى أبطال أوكرانيين ليظلوا على قيد الحياة.

ليس من الواضح ما الذي سيحدث للمقاتلين - وشكك مسؤول روسي في ما إذا كانت موسكو ستوافق على تسليم جميع الرجال في تبادل أسرى الحرب.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار إنه تم إجلاء 264 مقاتلا من المصنع، من بينهم 53 «أصيبوا بجروح بالغة» تم نقلهم إلى منشأة طبية. أعطى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أرقامًا مختلفة قليلاً: 265 شخصًا تم إجلاؤهم، 51 منهم بجروح خطيرة.

الأمل الوحيد

وأشار أولكسندر دانيليوك، رئيس الأمن القومي الأوكراني السابق ووزير المالية، إلى أنه نظرًا لأن القوات الأوكرانية لم تكن قادرة على تحرير المصنع، فإن الإخلاء المتفاوض عليه إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا كان «الأمل الوحيد» للمدافعين عن آزوفستال.

ويمكن للانسحاب الكامل عن طريق التفاوض أن ينقذ الأرواح على الجانب الروسي أيضًا، ويجني القوات المدعومة من روسيا مما سيكون بالتأكيد معركة دموية وصعبة لانتزاع النبات الذي يشبه المتاهة من السيطرة الأوكرانية.

وأضاف دانيليوك أنه يجب مبادلة أولئك الذين تم إجلاؤهم بالسجناء الروس - لكن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي، قال دون دليل على وجود «مجرمي حرب» بين المدافعين عن المصنع ويجب عدم تبادلهم بل محاكمتهم.

وقال الأدميرال الفرنسي المتقاعد ميشيل أولهاغاراي، الرئيس السابق للمركز الفرنسي للدراسات العسكرية العليا، إن سقوط آزوفستال سيكون بمثابة دفعة رمزية لروسيا أكثر منه عسكرية.

انتكاسة أخرى

ومن جهة أخرى، وقعت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي الطلب الرسمي للانضمام إلى الناتو والذي سيتم إرساله إلى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ. تأتي خطوة السويد في أعقاب قرار مماثل من قبل فنلندا المجاورة وهي تحولات تاريخية للبلدين اللذين لم يحاذيا منذ أجيال.

سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة طلبات البلدين الخاصة بحلف شمال الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ، إن عملية العضوية لكليهما يمكن أن تكون سريعة - لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عضو الناتو، شكك في ذلك.

ولكن يجب أن يوافق جميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين على السماح للدول المجاورة الاسكندنافية بالانضمام.

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