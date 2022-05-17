مصر توزع تقريرا لفضح الإخوان في بريطانيا

وُزِّع تقرير على أعضاء البرلمان البريطاني، وُثِّق به المنهج المتطرف لجماعة الإخوان، ويكشف عن منهجها منذ نشأتها وارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية قيام مفتي مصر شوقي علام بتوزيع هذا التقرير الموثق باللغة الإنجليزية على جميع أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، ويكشف التقرير حسب دار الإفتاء المصرية جذور العنف لدى جماعة الإخوان ويبين تاريخهم الدموي، وذلك على هامش كلمته التاريخية التي ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب (العموم) البريطاني.

تنظيمات إرهابية

وأوضحت الدار أن التقرير يكشف ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، و«حسم» وغيرهما، وأهم الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعة، والشخصيات التي أسست ونظَّرت للعنف داخلها منذ إنشائها.

ويضم نشأة جماعة الإخوان المسلمين التي كانت نتاجًا للسياق السياسي في ذلك الوقت واستجابة للمشاعر المعادية للاستعمار في مصر، وكان خطابها مغايرًا للخطابات الأصولية المعادية للاستعمار، حيث اتبعوا أسلوب المقاربة واستغلت الإسلام والنصوص الدينية كأداة ضد المجتمع من أجل تحقيق مكاسب سياسية تصب في صالح الجماعة بدلًا من نفع الأمة.

وذكر أن جماعة الإخوان تبنت نهج الإرهاب والعنف منذ نشأتها باعتراف مرشدها الأعلى، مصطفى مشهور، في ذلك الوقت، الذي قال بضرورة استخدام العنف والقوة المسلحة، ونظَّر لذلك في محاضراته، فقال في إحداها: «لن نحقق النصر إلا من خلال الإرهاب والتخويف، ويجب ألا نستسلم للهزيمة النفسية».

وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان كانت تعمل بوجهين، الأول هو الوجه الظاهر لعامة الناس والجماهير، حيث قدموا أنفسهم كمصلحين اجتماعيين وكقوة معارضة، أما الوجه الثاني فتمثل في إنشاء «الجهاز السري» للجماعة الذي كانت مسؤوليته تنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات، ونشر الخوف، والاستيلاء القسري على حكم البلاد في أقرب فرصة فيما يسمونه بالتمكين.