القوات اللبنانية تنحي حزب الله من أغلبية البرلمان

أظهرت نتائج الانتخابات النهائية، أن جماعة حزب الله اللبنانية وحلفاؤها خسرت أغلبيتها البرلمانية، بينما حصل المستقلون والوافدون الجدد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى حركة الاحتجاج لعام 2019، على 13 مقعدًا. كان هذا إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى أنهم دخلوا في التصويت مجزأ ويواجهون الترهيب والتهديدات من قبل الأحزاب الرئيسية الراسخة.

وقال وسام راجي المسؤول في القوات اللبنانية: «تظهر النتائج أن المزاج اللبناني ضد هذه الطبقة الحاكمة ومعارض أيضا للانحياز السياسي مع إيران». «اللبنانيون يعرفون أن الوضع أصبح كارثيا والحل ليس في أيدي الطبقة الحاكمة».

وبرز أكبر خصوم حزب الله والمعارض الشرس له، حزب القوات اللبنانية المسيحية القومي، على أنه الفائز الأكبر، بينما عانى منافسه المسيحي، التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون، من انتكاسة سياسية.

تسريع التشكيل

وتمتلك القوات اللبنانية الآن الكتلة الأكبر في البرلمان بـ21 مقعدًا، متجاوزة التيار الوطني الحر، الذي يشغل الآن 18 مقعدًا، بانخفاض ثلاثة مقاعد عن التصويت السابق.

وعلى الرغم من النكسة، احتفظ حزب الله وحليفه الشيعي الرئيسي، حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالمقاعد الـ27 المخصصة للطائفة الشيعية.

وتنذر النتائج أيضًا ببرلمان شديد الاستقطاب، ومنقسم بين نواب مؤيدين ومعارضين لحزب الله، والذين سيجدون صعوبة في العمل معًا لتشكيل حكومة جديدة وتمرير القوانين اللازمة لسن إصلاحات من أجل الانتعاش المالي في لبنان. ومع تعارض كتلتين رئيسيتين -حزب الله والقوات اللبنانية- لبعضهما البعض، قال محللون إن النتائج قد تؤدي إلى مزيد من الشلل في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى الوحدة.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى «تشكيل سريع لحكومة شاملة» يمكنها إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش. وقال إن الأمم المتحدة حثت «البرلمان الجديد على التبني العاجل لجميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم».

انتكاسة ملحوظة

وقال الراجي، الذي شاركت مجموعته في معظم الحكومات حتى أكتوبر 2019، «الحل يكمن في تغيير جذري في الخريطة السياسية للبنان على جميع المستويات».

وفاز الائتلاف الذي يقوده حزب الله بـ 61 مقعدًا في المجلس التشريعي المؤلف من 128 عضوًا، بانخفاض 10 أعضاء منذ إجراء التصويت الأخير قبل أربع سنوات - وهي خسارة تعود إلى حد كبير إلى الانتكاسات التي عانى منها الشركاء السياسيون للحزب. ولم يكن من المتوقع أن تؤدي الخسارة إلى إضعاف هيمنة الجماعة المدعومة من إيران على السياسة اللبنانية، وتم انتخاب جميع مرشحي حزب الله البالغ عددهم 13 مرشحًا.

ومع ذلك، تم الترحيب بالنتائج باعتبارها تقدمًا للجماعات المعارضة لحزب الله والأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى في البلاد التي تم إلقاء اللوم عليها في الانهيار، حيث قدمت وجوهًا مستقلة جديدة أكثر مما كان متوقعًا.

نتائج الانتخابات النيابية:

تمتلك القوات اللبنانية الآن الكتلة الأكبر في البرلمان بـ21 مقعدا

التيار الوطني الحر حليف حزب الله يمتلك الآن 18 مقعدا

قوى التغيير المعارضة 13 مقعدا

خسارة حلفاء حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد:

نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي

السياسي الدرزي طلال أرسلان

السياسي أسعد حردان

فيصل كرامي نجل رئيس الوزراء الراحل عمر كرامي.