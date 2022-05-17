حزمة مساعدات لأوكرانيا من مجموعة السبع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 41 دقيقة

قال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يسعون إلى حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) لأوكرانيا أثناء اجتماع في بون هذا الأسبوع.

وقال المسؤول إن الحزمة تغطي ثلاثة أشهر، مع ترتيب لتمويل قصير الأجل غالبيته في شكل منح لا ترد، مضيفا أن هناك حاجة إلى تلك المساعدات بسبب انهيار في إيرادات أوكرانيا.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة عرضت بالفعل المساهمة بنصف المساعدات في شكل منح بقيمة 7.5 مليار دولار، مضيفا أن وزراء مجموعة السبع يريدون الاتفاق على بيان مشترك أثناء اجتماعهم الذي يبدأ يوم الأربعاء.

وفي وقت سباق، نٌقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله إنه تجري أيضا مناقشة بين القوى الغربية حول كيف يمكن جعل روسيا تساعد في دفع تكاليف المهمة الضخمة الطويلة الأجل لإعادة بناء أوكرانيا.

وقال ليندنر في مقابلة صحفية: “من الناحية السياسية أنا منفتح على فكرة مصادرة الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي.”

ومضى قائلا: “فيما يتعلق بالأصول الخاصة، علينا أن نرى ما هو ممكن من الناحية القانونية… علينا أن نحترم سيادة القانون حتى إذا كنا نتعامل مع النخبة الثرية الروسية.”

ودعا بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك حوالي 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، كأموال لإعادة إعمار أوكرانيا حال انتهاء الحرب.