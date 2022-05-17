برنامج لجمع وتحليل الأدلة على جرائم الحرب في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تدشين برنامج جديد لجمع وتحليل أدلة جرائم الحرب وغيرها من الأعمال الوحشية التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى ضمان محاسبة موسكو على أفعالها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ما يسمى (مرصد الصراع) سيشمل التوثيق والتحقق ونشر أدلة، مع إتاحة مصادرها، على تصرفات روسيا في أوكرانيا. وستكون التقارير والتحليلات متاحة من خلال موقع مرصد الصراع.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ما وصفه “بجرائم الحرب الكبرى” التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وأكد عزمه على تحميل موسكو المسؤولية عن شن أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتهمت حكومة كييف روسيا بارتكاب أعمال وحشية بحق المدنيين خلال الغزو، وقالت إنها حددت أكثر من عشرة آلاف جريمة حرب محتملة.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، وتقول دون أدلة إن الإشارات على ارتكابها جرائم مزيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن البرنامج الجديد، الذي يُنشأ باستثمار أولي قدره ستة ملايين دولار، سيحلل المعلومات ويحفظها، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يمكن استخدامها في آليات المساءلة الحالية والمستقبلية.

وذكر البيان أن “برنامج مرصد الصراع الجديد هذا يندرج في إطار جهود الحكومة الأمريكية على المستويين الوطني والدولي لضمان مساءلة روسيا مستقبلا عن أفعالها المروعة”.