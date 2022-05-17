برنامج لشراء الذهب وتعزيز العملة في غانا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

قال محافظ البنك المركزي الغاني إرنست أديسون اليوم الثلاثاء إن غانا بدأت برنامجا لشراء كميات كبيرة من الذهب من الإنتاج المحلي لجمع مكون من المعدن النفيس في احتياطياتها، وذلك في مسعى لتعزيز عملتها بدون زيادة التضخم.

وأبلغ‭ ‬أديسون مؤتمرا “بدأنا برنامجا محليا لشراء كميات كبيرة بموجبه نشتري الذهب محليا ونحاول زيادة مكون الذهب في مستوى احتياطياتنا.”

وشهد البلد المنتج للذهب والنفط والكاكاو تضخم أسعار المستهلكين يرتفع إلى مستوى قياسي في 18 عاما عند حوالي 24 بالمئة في أبريل نيسان على الرغم من جهود لاحتواء زيادات الأسعار وتحفيز التعافي.

وسجلت العملة الغانية (السيدي) أسوأ انخفاض في قيمتها مقابل الدولار مقارنة بأي عملات أخرى، إلى جانب الروبل الروسي، في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار. واستقرت قيمتها إلى حد كبير منذ ذلك الحين رغم أنها شهدت تراجعا آخر على مدار الأسبوع الماضي.

ولطالما لعب الذهب دورا مهما في النظام النقدي الدولي. وقد تم سك أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ بناء على أوامر كروسياس، ملك ليديا (منطقة تقع في تركيا حاليا)، في عام 550 قبل الميلاد. واستخدم الذهب في صنع العملات في العديد من البلدان قبل التحول إلى العملات الورقية.

ولكن حتى تلك العملات الورقية احتفظت بصلة قوية مع الذهب، من خلال ما يعرف بقاعدة الذهب: وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب. كان يتم تحويل العملات المحلية بحرية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه.

بموجب تلك القاعدة، كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة ويطلب مقابلها ما يساويها في القيمة من الذهب.

بريطانيا هي الدولة التي ابتكرت قاعدة الذهب في عام 1821. قبل ذلك، كانت الفضة هي المعدن النقدي الرئيسي على مستوى العالم. وبعد ذلك بنحو خمسين عاما، في سبعينيات القرن التاسع عشر، تبنى ذلك النظام العديد من البلدان الأخرى، كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها. وكان من بين أسباب انتشاره اكتشاف كميات هائلة من الذهب في أمريكا الشمالية، ما جعل ذلك المعدن النفيس متاحا بشكل كبير. وبموجب تلك القاعدة، كان يتم بيع وشراء كميات غير محدودة من الذهب.