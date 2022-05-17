شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار اسطوانة غاز يودي بحياة 9 أشخاص بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت خدمة الطوارئ وشهود إن تسعة لقوا حتفهم بعد أن أدى انفجار اسطوانة غاز إلى انهيار مبنى قريب من سوق شعبية في ولاية كانو بشمال نيجيريا اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى حبيب أحمد، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن اسطوانة الغاز كانت في ورشة لحام عندما انفجرت، مما أفضى إلى مقتل تسعة.

وانتشل عمال الطوارئ الجثث من تحت الأنقاض خلال عملية بحث وإنقاذ.

وقال شهود إن الآباء في مدرسة قريبة هرعوا لإخراج أطفالهم بعد سماعهم نبأ الانفجار. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات بين تلاميذ المدرسة.