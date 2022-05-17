شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن انشغالها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس. وناشدت المنظمة جميع الأطراف الليبية ضبط النفس،ونبذ العنف،والحفاظ على وقف إطلاق النار،والاحتكام إلى الحوار؛لتجاوز الخلافات وألعاب،ونزع فتيل التوتر،وتجنيب ليبيا العواقب الوخيمة للعنف على أمنها واستقرارها وممتلكات شعبها. ودعت جميع الأطراف إلى توحيد كلمتها واعلاء مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار؛للمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي،وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.