شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدشن «مرصد الصراع» لتحليل أدلة الجرائم الروسية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تدشين برنامج جديد لجمع وتحليل أدلة جرائم الحرب وغيرها من الأعمال الوحشية التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى ضمان محاسبة موسكو على أفعالها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ما يسمى (مرصد الصراع) سيشمل التوثيق والتحقق ونشر أدلة، مع إتاحة مصادرها، على تصرفات روسيا في أوكرانيا. وستكون التقارير والتحليلات متاحة من خلال موقع مرصد الصراع.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ما وصفه "بجرائم الحرب الكبرى" التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وأكد عزمه على تحميل موسكو المسؤولية عن شن أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.