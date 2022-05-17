شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بوجود قنابل في 5 مراكز تسوق بالعاصمة الصربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت سلسلة من التهديدات المجهولة بوجود قنابل في حالة من القلق في بلجراد، حيث تم توجيه تهديدات لخمسة مراكز تسوق في أجزاء مختلفة من العاصمة الصربية اليوم الثلاثاء،وفقا للشرطة.

كما تم استهداف منشأة رياضية كبيرة وسكن للطلاب. وأمرت الشرطة بإخلاء المباني والمنشآت التي تعرضت للتهديد.

تم توجيه التهديدات بوجود قنابل عبر بريد إلكتروني مجهول لا يمكن تتبع مصدره.

وأدت تهديدات مجهولة بوجود قنابل أمس الاثنين إلى إلى إخلاء 173 مدرسة في أنحاء بلجراد. ومع ذلك، لم يتم العثور على عبوات متفجرة خلال عمليات التفتيش اللاحقة.

ولم يتمكن الخبراء من تحديد هوية الجناة أو دوافعهم.