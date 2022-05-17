شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مشتبه به أطلق النار على 3 نساء في دالاس بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة دالاس الأمريكية، القبض على مشتبه به فيما يتعلق بحادث إطلاق نار أصاب ثلاث نساء في صالون لتصفيف الشعر، وفتح مسؤولون اتحاديون تحقيقا في جرائم الكراهية، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

وقالت إدارة شرطة دالاس إن المشتبه به يجري استجوابه، مبينة إن إطلاق النار الذي حدث يوم الأربعاء الماضي في الصالون قد يكون مرتبطًا بوقتي إطلاق نار آخرين على أعمال يديرها أمريكيون آسيويون في المنطقة.

من جهته قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه فتح تحقيقًا فيدراليًا في جرائم الكراهية جنبًا إلى جنب مع المدعين الفيدراليين في تكساس وقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية.

وذكرت ميليندا أوربينا المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، في دالاس إنها لا تستطع تقديم مزيد من المعلومات لأن التحقيق جار.