شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت أوكرانيا وروسيا مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في الوقت الراهن.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على التليفزيون الرسمي لبلاده، إنه لا يمكن تحقيق تقديم في المحادثات إذا لم تعترف روسيا بالوضع على الأرض.

وكانت روسيا قد قامت بغزو أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير، قائلة إنها تسعى إلى "القضاء على النازية" في أوكرانيا، وهو ما أثار دهشة المجتمع الدولي. وتعرضت موسكو لسلسلة من النكسات في عمليتها العسكرية.

وذكر بودولياك "إنهم يعيشون حتى اليوم في عالم يفترض أن به نازية أوكرانية"، مضيفا أنه لا توجد سوى "نازية روسية"، فيما أكد أنه لا يمكن مناقشة وقف إطلاق النار إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الروسية، مع التحرير الكامل لكل الأراضي المحتلة، وكانت روسيا أكدت في وقت سابق اليوم انتهاء المحادثات.