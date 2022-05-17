شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من مخاطر الإصابة بسلالات جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن المستويات المرتفعة لانتقال فيروس كورونا بين الأشخاص غير المحصنين، مثلما هي الحال في كوريا الشمالية، تزيد من مخاطر الإصابة بسلالات متحورة جديدة.

وتجد الدولة المعزولة، العضو في منظمة الصحة العالمية، صعوبة في مواجهة أول تفش تعترف به لكوفيد-19، مما أثار مخاوف بشأن أزمة كبيرة بسبب نقص اللقاحات والبنية التحتية الطبية.

وذكر مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ردا على سؤال عن تفشي المرض في كوريا الشمالية "من المؤكد أنه من المقلق إذا كانت الدول... لا تستخدم الأدوات المتاحة الآن".

وأضاف "قالت منظمة الصحة العالمية مرارا إنه حين ينتقل المرض دون رادع، فإن خطر ظهور سلالات متحورة جديدة يكون أكبر دائما".