اعتقال تاجري مخدرات غربي نينوى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام المني، الثلاثاء، عن اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من الكرستال غربي نينوى.



وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى تمكنت وبعملية نوعية من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من مادة الكرستال بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم لهما".

وأضافت "دونت أقوالهما أصولياً واحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28/ مخدرات)".