شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"النواب": الرئيس السيسى ضخ للوزارة موارد من صندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ موارد لوزارة التضامن الاجتماعى من صندوق تحيا مصر بعيدا عن الموازنة العامة للدولة حتي تستطيع الوزارة القيام ببرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وأشار "القباج" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات: "البند المخصص للأنشطة الإعلامية فى موازنة الوزارة ضعيف جدا" موضحة أن هناك كمية شغل للوزارة غير معلنة فى ملفات العنف ضد الأطفال ومحو الأمية.

وقالن :" الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ لنا موارد من قبل صندوق تحيا مصر" مشيرة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للرائدات الريفيات"، لافتة إلى أن من سينتقل من الوزارة إلى العاصمة الإدارية القيادة الإستراتيجية فقط لا غير بينما العاملين فى خدمة العملاء والمعينين بملف ذوي الإعاقة وغيرهم مستمرين فى أماكنهم".

وأوضحت أن الدولة الآن تقوم تغطي الأكثر فقرا وتخصص شقق لخريجي المؤسسات الاجتماعية،

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".



























