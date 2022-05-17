شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: الدولة تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن موازنة الوزارة الجديدة هي رقم 82 وتندرج تحت الجهاز الإداري للدولة، موضحة أن وزارة التضامن عندما تحدد موازنتها تكون بين رحي مراعاة "الدولة والمواطن".

وأضافت "القباج" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم، لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها، وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات: "أن موازنة وزارة التضامن يتم وضعها بما يتوافق مع برنامج خطة التنمية 2030 والحماية الاجتماعية، ونحن كوزارة التضامن نضع اعتبارا للظروف الاقتصادية للدولة والأزمات العالمية التي تنعكس عليها مثل الأزمة الروسية والأوكرانية وجائحة كورونا وفى ذات الوقت نراعي الظروف الاجتماعية للمواطن، أي أننا نراعي الدولة من جانب التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية للمواطن من جانب آخر".

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الحوكمة، مضيفة: "لا حوكمة دون رقمنة، ونحن نسابق الخطي لتحقيق إنجازات الرئيس الذي يشدد علي على تحقيق نتائج ملموسة تمس المواطن".

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".



























