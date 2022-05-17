شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لموازنته العامة مبلغ 30 مليون و400 ألف جنيه.

وطالب الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية، بزيادة المخصصات المالية لبند إصدار الكتب والمجلات والنشرات نظرا لارتفاع أسعار الورق والأحبار وغير ذلك.

وتابع أمين سر اللجنة، قائلاً: "بصفتي عضو بالمجلس وشاهد عيان، هذا البند لا يكفي للغرض الخاص به".

وكان ممثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد طالب في الاجتماع بزيادة المخصصات لهذا البند بمبلغ 600 ألف جنيه ليكون إجمالي المخصص له 2 مليون و500 ألف جنيه.

كما طالب ممثل المجلس بزيادة البند الخاص بالتجهيزات ليكون 500 ألف بدلا من 100 ألف جنيه، وذلك لشراء أجهزة حاسب آلي وأمور أخري، كما طالب بزيادة بند وسائل الانتقال بمبلغ 3 مليون جنيه من أجل شراء عدد 2 أتوبيس، بالإضافة لشراء باص لنقل الأئمة والواعظات والوافدين.

ومن ناحية أخري، طالب ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع بضرورة استغلال 50 ألف و400 متر مربع أرض فضاء ملك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمدينة الإسكندرية بمعسكر أبو بكر الصديق واستثمارها.