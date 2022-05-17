شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن "التنسيقية" لـ"وزيرة التضامن": الوزارة تمس الشارع وهدفنا الوصول للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هدف المناقشات التي تحدث بين النواب والتنفيذيين هدفها الوصول للأفضل.

وأضافت "الطباخ" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات أن: "هدفنا فى المناقشة مع وزيرة التضامن وممثلي المديرات الوصول للأفضل وخاصة أن وزارة التضامن أكثر وزارة تمس الشارع".

ووجهت "الطباخ" سؤالا لوزيرة التضامن عن كيفية حوكمة موازنة وزارة التضامن، قائلة :" مفترض حوكمة جميع ما يدخل فى الموازنة الخاصة بالوزارة فيما هي الحوكمة الرشيدة والقواعد الأساسية إلتي اعتمدت عليها الوزارة فى وضع ميزانية الوزارة" كما تساءلت عن كيفية تعامل الوزارة مع منح الدولية التي تأتي للوزارة وكيف يتم إنفاقها؟.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".



























