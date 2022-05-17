شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج توجه التحية لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بلجنة "تضامن النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، التحية لأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بلجنة التضامن، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها، وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات.

كما وجهت "القباج" خلال كلمتها الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، قائلا: "تعرفون جيدا آلية العمل داخل وزارة التضامن وانتقادكم من أجل الأفضل" موجهة التحية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل اللجنة".

وأشارت "القباج" إلى أن مبادرة حياة كريمة لها دور كبير، حيث إنها تستثمر فى المواطنين، مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب جميع الأموال بالوزارة وكيفية إنفاقها سواء المخصصة الوزارة أو المنح الدولية.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.



























