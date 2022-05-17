شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التمثيل التجارى: حققنا فرصا استثمارية بقيمة 2.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

وقال الدكتور يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى فى كلمته خلال الاجتماع: "عملنا فرص تصديرية بقيمة مليار و189 مليون دولار، وكذلك فرص استثمارية بقيمة 2.4 مليار دولار".

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجارى أن إجمالى الاستثمارات المصرية التى وجهة للقارة الإفريقية خلال السنوات الماضية بتكلفة 13 مليار دولار.

وتابع يحيي الواثق بالله رئيس الجهاز: 61% من احتياجاتنا من القمح كانت تستورد من روسيا وأوكرانيا، وبعد الأزمة عملنا ترشيد للاستيراد واتجهنا لبدائل بالاستيراد من دول أخرى، وكذلك بالنسبة للزيوت".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سمير، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022 /2023 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها: ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، قطاع التمثيل التجاري، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.