شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 9.2 تريليون جنيه تقديرات الناتج المحلى الإجمالى2023/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023 وذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر عمر، والنائب مصطفي سالم، وأمين سر اللجنة النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.

وتطرقت السعيد إلى مراجعة مستهدفات مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تطورات الأزمات العالمية المتتالية مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي كان مستهدفًا قبل الأزمة يبلغ 6.4% مقارنة بما هو مستهدف بعد الأزمة والذي يُقدر بنحو 5.5%، مكذا معدل التضخم المستهدف قبل الأزمة قٌدر بـ 7 إلى 7.5%، مقارنة بما هو مستهدف بعد الزمة والمقدر بـ10%، مضيفة أنه قبل الأزمة كان من المستهدف أن يسجل معدل البطالة أقل من 7% ومعدل الاستثمار في الناتج المحلي 18% إلا أنه بعد الزمات العالمية ارتفع المستهدف لمعدل البطالة إلى 7.5-8% ، بالإضافة إلى 15.2% لمعدل الاستثمار في الناتج المحلى.

وحول المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023، أوضحت السعيد ان الخطة تستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو، و 10% معدل تضخم، مشيرة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي 2023/22 والتي من المقدر أن تبلغ 9.2 تريليون جنيه بنسبة زيادة 16% عن العام 2021/2022.

وحول تطور معدل الاستثمار وتقدير الاستثمارات الكلية المستهدفة أوضحت السعيد أن معدل الاستثمار في خطة العام المالي القادم 2022/2023 يُقدر بـ 15.2% مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة لتشكل 78% من جملة الاستثمار لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، وتمثل استثمارات الجهاز الحكومي ثلث الاستثمارات العامة في عام الخطة.

كما استعرضت السعيد أهم مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/22 في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالصحة، فإن الخطة تستهدف دخول المستشفيات الخدمة بإنشاء وتطوير 36 مستشفى، فضلًا عن توفير 1500 سرير من اسرة الرعاية المركزة ، و 1000 سيارة من سيارات الإسعاف " حياة كريمة"، بجانب تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل ضمن مراكز صحة وتنمية الأسرة.

وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف خفض كثافة الفصول بإنشاء 25 ألف فصل، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 10 مدارس يابانية، و 20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بالإضافة إلى الاختبارات المميكنة في الجامعات بميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجامعات كافة، وإنشاء 15 جامعة أهلية، و 9 جامعات تكنولوجية.

وتابعت السعيد مشيرة إلى مستهدفات الخطة للأهداف السادس والحادي عشر والثالث عشر والمتعلقين بالمياه النظيفة والنظافة الحصية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الخطة تستهدف محطات معالجة الصرف الصحي بـ 174 محطة معالجة منها 34 محطة معالجة ثلاثية، ومحطات تحلية مياه البحر من خلال 27 محطة تحلية وتأهيل وتبطين الترع بتأهيل 5759 كيلو متر، بالإضافة إلى 10 محاةر عرضية علي النيل فيما يتعلق بالهدف الحادي عشر، وكذا 18 كوبري علوي، 43 مشروع بالطرق القومية والاستراتيجية، فضلًا عن كهربة إشارات السكك الحديدية بالانتهاء من تنفيذ 996 كيلو متر، والتوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، القطار السريع والجر الكهربائي وحماية وتطوير السواحل المصرية، مع دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية ضمن التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي فيما يخص الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة.