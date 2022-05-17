شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يتقدم بواجب العزاء لرئيس "الأعلى للإعلام" فى وفاة صلاح منتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بخالص العزاء إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر في وفاة الكاتب الصحفي القدير صلاح منتصر.

كما تقدم بواجب العزاء أيضا كلا من وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع.

وانتقل الكاتب الصحفى صلاح منتصر إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء طويلة من العمل في حقل صاحبة الجلالة، قدم فيها نموذجا مشرفا للصدق في التناول الإعلامي المستنير الذي يدرك عظم مسئولية القلم.

واتسم عطاء الفقيد الراحل بصدق الخبر والتحليل السياسي المحايد، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال وقاد العديد من الحملات الإعلامية المؤثرة في الجماهير.