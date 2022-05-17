شكرا لقرائتكم خبر عن دينية "النواب" تناقش موازنة هيئة الأوقاف.. ومطالب بدعم بند الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 2023، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والتي يبلغ إجمالي المخصص لها بالموازنة العامة المقترحة مبلغ مليار و919 مليون جنيه.

وطالب المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف خلال اجتماع اللجنة، بزيادة البند المخصص للأجور بمبلغ 25 مليون جنيه، وزيادة البند المخصص للكهرباء والمياه بمبلغ 250 ألف جنيه.

كما طالب رئيس هيئة الأوقاف بزيادة بند المخصص للأدوات الكتابية بمبلغ 300 ألف جنيه وزيادة مبلغ الضرائب العقارية بمبلغ 500 ألف جنيه.

ووعد ممثل وزارة المالية بدراسة مطالب هيئة الأوقاف بزيادة بعض البنود والرد على لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.



















