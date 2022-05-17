شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التضامن بـ"النواب": حياة كريمة أكبر مشروع بالعالم يخدم 60مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع حياة كريمة يعد أكبر مشروع فى العالم ويغطي 60 مليون مواطن.

وقال "عبد الهادي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها بالمحافظات وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات، كيف يتم نقص موازنة وزارة التضامن فى الموازنة الجديدة حيث بلغت الموازنة الجديدة 20 مليار و211 مليون و854 ألف مقابل 20 مليار و405 مليون 840 ألف جنيه مما يعني وجود نقص فى الميزانية الجديدة عن الميزانية القديمة.

وأشار إلى أنه فى ظل وجود أزمات متلاحقة يشهدها العالم وتؤثر على الداخل المصري كان يجب أن يكون هناك زيادة فى موازنة الميزانية العامة لوزارة التضامن الاجتماعي، متسائلا: كيف ستتعامل الوزارة مع الديون؟!، مضيفا :" أكبر دولة فى العالم مديونية هي أمريكا ولكن القضية ليست الديون بل القضية فى كيفية التعامل مع القروض ومعرفة كيفية سداد الديون".

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات".



























