شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف ومديرياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للموازنة العامة للوزارة والمديريات التابعة لها 15 مليارا و855 مليون جنيه.

ومن جهة، طالب الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، بزيادة البند المخصص للزي الخاص بالأئمة ورجال الدعوة بالوزارة، وقال إن الإمام لابد أن يكون ذا مظهر حسن وجيد وله جلاله وهيبته.

ودعم أبو هاشم مطلب وزارة الأوقاف بزيادة هذا البند خاصة وأن الوزارة وممثليها أكدوا علي أنه يتم صرف الزي الأزهري لرجال الدين بواقع 3 مرات سنويا لكل إمام وخطيب.

وطالبت الوزارة بزيادة هذا البند من 12 مليون جنيه إلي 50 مليون جنيه، كما طالبت الوزارة بزيادة المخصصات المالية لبند فرش المساجد من 171 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه، وأكد ممثل الوزارة في الاجتماع علي أن الزيادة التي نطلب بها لهذا البند تعود بالأساس لارتفاع أسعار الخامات الخاصة بتصنيع فرش المساجد.



















