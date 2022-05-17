شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام 256 جندياً أوكرانياً في ماريوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم إجلاء جنوده المتبقين في آخر معاقلهم بماريوبول مع بدء استسلام المقاتلين الذين صمدوا 82 يوما فيما ينذر بانتهاء أعنف معركة تشهدها أوروبا منذ عقود.

ورأت رويترز، حافلات تغادر مصنع آزوفستال للصلب الليلة الماضية ووصلت خمسة منها إلى مدينة نوفوازوفسك التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت روسيا إن 256 مقاتلا أوكرانيا "وضعوا سلاحهم واستسلموا" منهم 51 مصابا بجروح خطيرة، فيما ذكرت أوكرانيا إن 264 جنديا منهم 53 مصابا، غادروا المصنع والجهود جارية لإجلاء آخرين ما زالوا بالداخل.