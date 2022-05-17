شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف»: 10 ملايين طفل يعانون من الهزال الشديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة اليونيسف من أن العالم يتحول بسرعة إلى قنبلة افتراضية فيما يتعلق بوفيات الأطفال، التي يمكن الوقاية منها والأطفال الذين يعانون من الهزال.

وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد كان مرتفعًا حتى قبل أن تهدد الحرب في أوكرانيا بإغراق العالم في أزمة غذاء عالمية متصاعدة.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الهزال الشديد لدى الأطفال وارتفاع تكاليف العلاج المنقذ للحياة، فإن التمويل العالمي لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من الهزال معرض أيضا للخطر.

وبحسب التقرير، لا يحصل في الوقت الحالي نحو 10 ملايين طفل (2 من بين كل 3) - ممن يعانون من الهزال الشديد، على الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، والتي تمثل علاجا أكثر فعالية للهزال.