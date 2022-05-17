مجددا.. أزمة بـ'البنزين المحسن' تعصف بمحطات وقود العاصمة

وقال مصدر محلي ، إن "جميع المحطات الحكومية والأهلية خلت من البنزين المحسن دون معرفة الأسباب".

وعلل عاملون في محطات بالعاصمة بغداد غياب البنزين المحسن بـ"عدم وصول البنزين المستورد من إيران"، حيث يعتمد العراق في جزء من استهلاكه اليومي على البنزين الإيراني بشكل أساسي منذ سنوات، وزاد الاعتماد بعد انهيار المصافي العراقي الهامة، وأبرزها مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين، التي كانت توفر نحو 60 بالمائة من حاجة العراقيين من الوقود.

