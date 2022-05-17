انت الان تتابع خبر الخليج 365 تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل. وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس فإن الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. ووفق الوثيقة، تتضمن الجلسة ايضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.



