البرلمان الأوروبي يهنىء الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

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تتواصل التهاني من حول العالم بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.



البرلمان الأوروبي، من جهته وجّه التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة.

وأعربت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، هناء نيومان، عن تمنياتها لدولة الإمارات بمزيد من الازدهار والنهوض تحت قيادة الرئيس الجديد.

في الوقت نفسه، قدمت نيومان نعي البرلمان الأوروبي في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية الجمعة الماضي.

وقالت في بيان: "أتقدم مع زملائي بأحر التعازي لشعب وحكومة دولة الإمارات"، منوهة بمناقب الشيخ خليفة بن زايد، حيث خطت دولة الإمارات خطوات غير مسبوقة من النمو والتحديث، ما جعلها مركزًا عالميًا للتجارة والتبادل الثقافي والسياحة.

وأكد أن وفد البرلمان الأوروبي سيواصل العمل على ترسيخ شراكة سياسية وبرلمانية قوية ودائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلسها الوطني الاتحادي.

والسبت الماضي، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.