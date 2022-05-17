"الوزاري السعودي" يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قدم مجلس الوزراء السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.



وأعرب مجلس الوزراء السعودي، في بيان عقب انعقاده، برئاسة الملك سلمان، عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين دولة الإمارات والمملكة، والشعبين الشقيقين.

إضافة إلى تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق نفس البيان.

وفي وقت سابق هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات، من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الملك سلمان في برقية نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم السبت: "نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية".

وأمس الإثنين تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العزاء من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي، أنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لم تنقطع التعازي من قادة ورؤساء العالم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

والجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، يوم السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.